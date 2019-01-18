رام الله 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، أقوال الرئاسة الفلسطينية: "إن أي خطة سلام لا تتضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها كامل القدس الشرقية على حدود عام 1967 سيكون مصيرها الفشل".وأولت اهتمامًا بتأكيدات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أن عمال قطاع غزة يعيشون ظروفاً صعبة وكارثية منذ أكثر من 12 عاماً منذ فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، والدمار الهائل الذي خلفته الحروب بالبنية التحتية في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية وعدم تمكُن حكومة الوفاق من تحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة.وأوردت صحف الجمعة خبر اقتحام قوة معززة من ضباط وجنود الاحتلال ومن الوحدات الخاصة، وقيادات من الاحتلال، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وداهمت المصلى المرواني ومسجد قبة الصخرة.ونشرت خبر اتهام إسرائيل، رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد بـ "معاداة السامية" وتنديدها بما اسمته "معاداة السامية المسعورة" لدى رئيس الوزراء الماليزي، وتأكيدها أن حكومة هذا البلد المسلم منعت الرياضيين الإسرائيليين من المشاركة في منافسة للسباحة.وتحدثت صحف فلسطين عن إعلان أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، توقف الخدمات الحيوية في مستشفى بيت حانون شمال قطاع غزة جراء أزمة الوقود الحادة التي أدت إلى توقف المولد الكهربائي الرئيس فيه، حيث يعمل حالياً من خلال مولد صغير للإبقاء على الحد الأدنى من خدمات المستشفى لساعات إضافية.// انتهى //13:01ت م0029