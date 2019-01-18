الجزائر 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واسوقع الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة اليوم، مرسومًا رئاسيًا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة تحسبًا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 18 أبريل المقبل, حسبما جاء في بيان للرئاسة الجزائرية، صباح الجمعة.وأوضح البيان أنه "طبقًا للمادة 136 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، أصدر رئيس الجمهورية مرسومًا رئاسيًا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في18 أبريل من هذا العام.وأضاف البيان، أن المرسوم ينص أيضًا على مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية ستتم من يوم 23 يناير إلى 6 فبراير.// انتهى //13:05ت م0030