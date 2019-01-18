الخرطوم 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واسارتفع معدل التضخم لشهر ديسمبر في السودان إلى 72.94 %، مقارنة بـ 68.93 % في نوفمبر الماضي. وسجل متوسط التغير الشهري للعام 2018 معدلاً بلغ 4.84 %.وقال الجهاز المركزي للإحصاء اليوم: "إن معدل التضخم سجل في المناطق الحضرية ارتفاعًا بلغ 68.25 % بينما كان 62.67 % في نوفمبر الماضي.وأعلن الجهاز تسجيل 11 ولاية ارتفاعًا بمعدل التضخم عن شهر نوفمبر الماضي، وهي ولايات البحر الأحمر، جنوب دارفور، الخرطوم، الجزيرة، نهر النيل، شمال كردفان، النيل الأبيض، القضارف، جنوب كردفان، شمال دارفور، الشمالية.// انتهى //13:09ت م0031