ستوكهولم 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واسانتخب مجلس النواب في السويد اليوم، رئيس الوزراء ستيفان لوفن، لولاية ثانية، بعدما نجح في إبعاد اليمين من طريقه للإبقاء على إحدى حكومات أوروبا اليسارية القليلة المتبقية.ويضع تصويت اليوم، حدًا لشهور من السجالات أعقبت انتخابات سبتمبر التشريعية التي لم تحسم الفوز لأي طرف. ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء رسميًا عن تشكيلته الحكومية وبرنامجها كاملاً الاثنين القادم.// انتهى //13:12ت م0032