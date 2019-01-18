سياسي / مجلس النواب السويدي ينتخب رئيس الوزراء ستيفان لوفن لولاية ثانية
الجمعة 1440/5/12 هـ الموافق 2019/01/18 م واس
ستوكهولم 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واس
انتخب مجلس النواب في السويد اليوم، رئيس الوزراء ستيفان لوفن، لولاية ثانية، بعدما نجح في إبعاد اليمين من طريقه للإبقاء على إحدى حكومات أوروبا اليسارية القليلة المتبقية.
ويضع تصويت اليوم، حدًا لشهور من السجالات أعقبت انتخابات سبتمبر التشريعية التي لم تحسم الفوز لأي طرف. ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء رسميًا عن تشكيلته الحكومية وبرنامجها كاملاً الاثنين القادم.
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