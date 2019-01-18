محايل 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واسالتقى محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبده أمس، إعلاميي المحافظة، وذلك بمقر صالة الاجتماعات في فندق الكونكورد.ورحب المحافظ بالإعلاميين، مؤكداً أن الإعلام يؤدي دوراً مهماً داخل كل مجتمع، من خلال تثقيف الناس وتزيدهم بالأخبار والمعلومات والأفكار التي تؤثر على عملية اتّخاذ القرار، إذ تعد وسائل الإعلام مصدراً من مصادر التوعية وبناء الفكر المجتمعي، وهي ذات تأثير كبير في عملية تكوين الرأي الجماهيري.وأضاف أن المحافظة ستشهد خلال الأيام القادمة انطلاق فعاليات وبرامج صدر الكرامة، التي ستحدث نقلة مميزة للمحافظة وللمناطق الأخرى، حيث أن المحافظة ستكرم أبناء الشهداء في المنطقة، مقدماً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، على دعمه واهتمامه بالشهداء الذين قدموا أنفسهم فداء لتراب هذا الوطن الغالي.وتناول اللقاء بحث الموضوعات التي تهم الشأن الإعلامي بالمحافظة، والجهود المبذولة للرقي بالعمل الإعلامي في المحافظة، وتقديم رسالة متميزة من خلال مختلف الوسائل الإعلامية, والدور الفعال للإعلاميين في نقل الصورة الحقيقية، وإبراز الوجه الحسن للمحافظة، والسبل الكفيلة بتذليل الصعاب، التي قد تواجه العمل الإعلامي في المحافظة، سعياً للتعريف بما تمتلكه من مقومات سياحية وزراعية, حيث تعد محايل من أبرز المحافظات التي تشهد تدفق ألاف الزوار خلال موسم الشتاء.// انتهى //13:24ت م0033