نجران 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واسدشنت جمعية البر الأهلية بحي المشعلية في نجران أمس، موقعها الإلكتروني على الإنترنت http://alberalmshalih.org.وأفاد مدير الجمعية أحمد مبارك الهمامي أن الموقع يتيح للمستفيدين التسجيل بشكل إلكتروني، وتفعيل الحساب، ومتابعة حالة التسجيل، والاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها الجمعية، إلى جانب نقطة وصل بين الجمعية وجمهورها من متبرعين ومستفيدين.// انتهى //13:33ت م0036