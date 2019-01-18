عام / جمعية بر المشعلية بنجران تدشن موقعها الإلكتروني
الجمعة 1440/5/12 هـ الموافق 2019/01/18 م واس
نجران 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واس
دشنت جمعية البر الأهلية بحي المشعلية في نجران أمس، موقعها الإلكتروني على الإنترنت http://alberalmshalih.org.
وأفاد مدير الجمعية أحمد مبارك الهمامي أن الموقع يتيح للمستفيدين التسجيل بشكل إلكتروني، وتفعيل الحساب، ومتابعة حالة التسجيل، والاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها الجمعية، إلى جانب نقطة وصل بين الجمعية وجمهورها من متبرعين ومستفيدين.
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