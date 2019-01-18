ظهران الجنوب 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واسأغلقت بلدية محافظة ظهران الجنوب ممثلة في قسم صحة البيئة أمس, خمس محلات مخالفة, فيما رصدت 10 من المخالفات، إلى جانب مصادرة 13 كيلو جراماً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.وأوضح رئيس البلدية عوض سعيد آل سياف أنه تم تكليف مراقبي قسم صحة البيئة بالقيام بجولات تفتيشية مكثفة على جميع المحلات للتأكد من استكمال الاشتراطات والتراخيص اللازمة لهذه الأنشطة، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات ضد المحلات المخالفة حسب الأنظمة ولائحة الغرامات والجزاءات البلدية, داعيًا الجميع التعاون مع البلدية و الإبلاغ عن أي مخالفة على رقم 940 .// انتهى //13:38ت م0037