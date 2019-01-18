الجزائر 12 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 18 يناير 2019م واسالتقى معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري الدكتور محمد عيسى، بمقر الوزارة في العاصمة الجزائرية أمس سفير خادم الحرمين الشريفيـن لدى الجزائر عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني.وجرى خلال اللقاء بحث ترتيبات موسم العمرة والحج لهذا العام 1440هـ.وعبر الوزير الجزائري عن شكره وتقديره لما تقوم به حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله - من مشاريع ضخمة وتسهيلات كبيرة لخدمة الحجاج والمعتمرين.// انتهى //13:39ت م0038