الجزائر 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، تأكيد وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، اجتماع وزراء خارجية دول الحوار الأورومتوسطي 5+5، المنعقد بمالطا أمس، أن الجزائر شريك فاعل في منطقة البحر الأبيض المتوسط لترسيخ السلم والأمن فيها.وواكبت تطورات الأوضاع في تونس عقب نداء الإضراب الذي أطلقه الاتحاد العام للشغل، مشيرة إلى توقف حركة الطيران والقطارات والحافلات في تونس أمس، احتجاجًا على رفض الحكومة رفع أجور نحو 670 ألف موظف.وفي الشأن اليمني.. لفتت صحف الجمعة إلى استئناف ممثلي حكومة الشرعية اليمنية وممثلي جماعة الحوثي المدعومة من إيران بالعاصمة الأردنية عمّان، اجتماعاتهم لليوم الثاني على التوالي لبحث تطبيق اتفاق الأسرى المتوصل اليه في مشاورات السويد.وتحدثت صحف الجزائر عن إفشال السلطات الأمنية في ولاية جورجيا الأمريكية، مخططًا إرهابيًا كان يستهدف البيت الأبيض ومؤسسات اتحادية أخرى في العاصمة واشنطن، مشيرة في هذا الصدد إلى اعتقال شخص وبحوزته متفجرات وأسلحة ثقيلة.// انتهى //13:39ت م0039