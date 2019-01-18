نجران 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واسأقام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران أمس، الحملة السادسة للتبرع بالدم للجنود المشاركين في الحد الجنوبي بالتعاون مع المختبر الإقليمي بالمنطقة، وذلك في مقر الفرع.وأوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران عبد الرحمن بن سعد العصيمي، أن هذه حملة التبرع بالدم للجنود المشاركين في الحد الجنوبي تأتي في إطار مشاركة الفرع تجاه مسؤوليته الوطنية والشرعية، مُشيراً إلى أن هذه الحملة هي الحملة السادسة في أروقة الفرع، وقد لقيت إقبالاً متميزاً من منسوبي الفرع انطلاقاً من حسهم الوطني ورغبة في الأجر والمثوبة، داعياً الله تعالى بالنصر والتمكين لجنودنا البواسل وأن يتقبل شهداءهم وأن يشفي جرحاهم، وأن يخلفهم الله خيراً في أهليهم وذويهم وأن يحفظ لهذه البلاد ولاة أمرها ويديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.// انتهى //14:00ت م0040