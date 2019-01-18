سكاكا 12 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 18 يناير 2019م واستواصل شرطة منطقة الجوف حملتها " وطن بلا مخالف " لتعقب وضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود بشكل يومي، بمشاركة الإدارات الحكومية ذات العلاقة.وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس أن الحملة استهدفت أمس، عدداً من المواقع في مدينة سكاكا ومحافظة القريات، وتم ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي العمل والإقامة وتمت إحالتهم لجهات الاختصاص.ودعا المقدم النومس المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي مخالف على رقم العمليات 999 وعدم التهاون أو التستر عليهم أو تشغيلهم أو إيوائهم حتى لا يتعرضون للمسائلة والعقوبة لمخالفتهم الأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الصدد.// انتهى //14:03ت م0041