حائل 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بإدارة الجودة وقياس الأداء أمس، ورشة عمل بعنوان "أتمتة ملفات الإنجاز وتوثيقها إلكترونياً"، وذلك في مبنى الإدارة للبنين وقاعة النشاط اللامنهجي للبنات.وأوضح مشرف إدارة الجودة بتعليم حائل الدكتور زياد العتيق أن الورشة التي استهدفت منسقي الجودة في الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم والمدارس بالمنطقة هدفت إلى تعزيز الممارسات الإلكترونية في التعليم وأتمتة الأعمال والإنجازات بطريقة مواكبة للتطور الالكتروني واستغلال التقنية في تسهيل الأعمال وتلبية احتياجات الموظف، إلى جانب التعرف على أحدث البرامج واهمها التي تستخدم لتوثيق الأعمال والمنجزات بشكل علمي سهل.// انتهى //14:03ت م0042