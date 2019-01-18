جدة 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالله آل طاوي .وقدّم آل طاوي تهنئته للأمير بدر بن سلطان كما قدّم لسموه موجزا عن أعمال الفرع ومنسوبيه ومن بينها الجولات الميدانية الرامية لمتابعة برامج توطين الوظائف في المحال التجارية، كذلك المبادرات والبرامج المجتمعية وتنظيم العمل الخيري في المنطقة.// انتهى //15:05ت م0047