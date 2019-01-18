عام / الأمير بدر بن سلطان يستقبل مدير الشؤون الصحية بالمنطقة
الجمعة 1440/5/12 هـ الموافق 2019/01/18 م واس
جدة 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور وائل مطير ، الذي هنأ سموه بثقة القيادة وتعيينه نائبا لأمير المنطقة .
واستعرض الأمير بدر بن سلطان، أعمال الشؤون الصحية بالمنطقة، والخطط المزمع تنفيذها في الفترة المقبلة والرامية لتطوير لخدمات الطبية وزيادة الطاقة السريرية في مستشفيات محافظات المنطقة ، كما اطلع على البرامج الصحية المنفذة خلال موسم العمرة والهادفة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
// انتهى //
15:32ت م
0050