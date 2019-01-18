جدة 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور وائل مطير ، الذي هنأ سموه بثقة القيادة وتعيينه نائبا لأمير المنطقة .واستعرض الأمير بدر بن سلطان، أعمال الشؤون الصحية بالمنطقة، والخطط المزمع تنفيذها في الفترة المقبلة والرامية لتطوير لخدمات الطبية وزيادة الطاقة السريرية في مستشفيات محافظات المنطقة ، كما اطلع على البرامج الصحية المنفذة خلال موسم العمرة والهادفة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.// انتهى //15:32ت م0050