نجران 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واسنظم فرع الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر"، في نجران، بالتعاون مع مستشفى الولادة والأطفال بالمنطقة، أمس، محاضرة بعنوان "طيف التوحد"، قدمها الدكتور صالح بن شامان، وذلك بمسرح المُستشفى.وتضمنت المحاضرة عدد من الجوانب المتعلقة باضطرابات التوحد، وأعراضها، وطرق التشخيص والعلاج، كما تخللها عدد من المداخلات والاستفسارات من الحاضرين، في مواضيع متعلقة باضطرابات التوحد.// انتهى//15:32ت م0052