اجتماعي / "طيف التوحد".. محاضرة في الجمعية السعودية للتربية الخاصة بنجران
الجمعة 1440/5/12 هـ الموافق 2019/01/18 م واس
نجران 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واس
نظم فرع الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر"، في نجران، بالتعاون مع مستشفى الولادة والأطفال بالمنطقة، أمس، محاضرة بعنوان "طيف التوحد"، قدمها الدكتور صالح بن شامان، وذلك بمسرح المُستشفى.
وتضمنت المحاضرة عدد من الجوانب المتعلقة باضطرابات التوحد، وأعراضها، وطرق التشخيص والعلاج، كما تخللها عدد من المداخلات والاستفسارات من الحاضرين، في مواضيع متعلقة باضطرابات التوحد.
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15:32ت م
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