الباحة 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واسالتقى محافظ المندق محمد بن معيض الفايز، أمس أعضاء لجنة إصلاح ذات البين بالمحافظة.ورحب محافظ المندق بأعضاء اللجنة بعد إعادة تشكيلها واعتمادها من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، مشيداً بالعمل الجليل الذي تؤديه اللجنة في السعي للإصلاح والعفو، مؤكداً أن جميع الجهات الحكومية المعنية بعمل اللجنة في خدمة أهدافها السامية والتعامل مع القضايا بالرفق واللين.من جهته أعرب رئيس اللجنة أحمد بن عيضه الزهراني عن شكره وتقديره لمحافظ المندق على الثقة الغالية وما تحظى به اللجنة من دعم لأعمالها ومبادرتها، داعيا الله أن يكتب ما يقومون به في ميزان حسناتهم .وجرى خلال اللقاء مناقشة خطة عمل اللجنة للفترة القادمة المحددة بأربع سنوات.// انتهى //15:33ت م0053