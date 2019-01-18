بيروت 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واسواصل الطيران الحربي الإسرائيلي أنتهاكة لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية التي ينفذها فوق العديد من المدن والقرى اللبنانية منتهكًا بشكل متعمد قرار مجلس الأمن رقم 1701.وأفادت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني في بيان اليوم أن طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش الجنوبية، ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء من فوق البلدة المذكورة باتجاه الأراضي المحتلة.// انتهى //15:52ت م0054