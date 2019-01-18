رام الله 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واسقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري .وأفاد عضو اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في نعلين محمد عميرة، في تصريحات له بأن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين لدى وصولهم إلى الجدار العنصري المقام على أراضي القرية مطلقة قنابل الغاز المسيل للدموع مما أدى إلى إصابة عدد من المشاركين بالإختناق وعولجوا ميدانيا .وأضاف عميرة، بأن جنود الاحتلال لاحقوا المشاركين في حقول الزيتون حتى مشارف منازل القرية ما أدى إلى اندلاع مواجهات.// انتهى //17:17ت م0057