الرياض 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واسحظي أهالي العاصمة الرياض بوجهة ترفيهية جديدة لهم في عطلة نهاية الأسبوع، تمثلت في مهرجان خزام الترفيهي، المدعوم من الهيئة العامة للترفيه، والذي اختار من أحضان الكثبان الرمالة في منطقة الثمامة الشهيرة بمخيماتها موقعاً له، لاسيما وأن سكان وأهالي الرياض من الشباب والأسر يفضلون قضاء فترة الشتاء في تلك المنطقة، للإستمتاع بأجواء الشتاء وأمسياته الباردة.الخيام المنصوبة بترتيب وتنسيق لافت، وإتاحة تأجيرها لزوار المهرجان، أسهم في الحضور الجيد للفعاليات المنفذة، المتضمنة أمسيات فنية لعددٍ من الفنانين الشباب، وخيمة عالم الطفل، ولعبة البينتبول، ومضمار الخيول، وشاشة عملاقة في ساحة المهرجان خصصت لعرض بطولة نهائيات كأس آسيا 2019 التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة ويشارك بها المنتخب الوطني.// انتهى //17:24ت م0058