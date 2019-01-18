بريدة 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واسشهد ركن فريق تطوير وتأهيل وادي الرمة المشارك في معرض الكتاب في نسخته الثانية ببريدة ، إقبالاً وزيارات متوالية من شرائح المجتمع كافة.وبين رئيس الفريق الدكتور صالح العامر ، أن هذه المشاركة تأتي امتدادًا لاهتمام سمو أمير القصيم بوادي الرمة، والذي يعكس الجوانب المضيئة لأعمال الفريق وأهم المساهمات العلمية والبيئة في بث الوعي والعلم ونشر المعلومات المؤصلة عن الوادي وبيئته.وأشار الدكتور العامر أن الركن يحتوي على بعض المؤلفات والكتب التي تؤصل وادي الرمة وبيئته في منطقة القصيم ،كما أن مجسم الوادي بالمعرض عكس أهمية التربية البيئية لأبناء وبنات القصيم في مراحل التعليم المختلفة ، مضيفاً أن الجناح يضم مرئيات فضائية عمل الفريق على تحليلها وأخرج بعض النتاج العلمي الذي يؤصل فيضان هذا الموسم بالإضافة إلى بيان نماذج يسيرة لبعض أشكال التعديات على حرم الوادي.وأضاف الدكتور العامر أن الركن أصبح بمثابة صرح علمي يومي ينبعث منه دروس علمية توعوية تقدم لكافة الزائرين من قبل أعضاء الفريق، حيث يحظى بزيارات مكثفة من طبقات المجتمع والذي سينعكس إيجابا على تنمية الوعي البيئي والثقافة المجتمعية نحو استدامة بيئة القصيم.// انتهى //17:25ت م0059