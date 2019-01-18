أبوظبي 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واستأهلت 7 منتخبات عربية من أصل 11 إلى دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2019 المقامة حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة وتستمر حتى الأول من فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخباً .وتميزت المنتخبات العربية المتأهلة بشكل مُلفت لتضمن وصولها إلى الدور الثاني قبل جولة من ختام دور المجموعات أمس ، ما عدا منتخبي البحرين وعمان اللذان تأهلا كأفضل ثالث مع نهاية الجولة، إذ فازت البحرين على الهند بهدف دون مقابل لتحصد 4 نقاط وتحل ثالثة في المجموعة الأولى التي تصدرها المنتخب الإماراتي ، فيما انتزع المنتخب العُماني آخر بطاقات التأهل بحلوله في المركز الثالث للمجموعة السادسة بفوزه على تركمانستان 3-1.وتميز المنتخب الأردني بعد أن تأهل أولاً عن المجموعة الثانية التي افتتح مبارياتها بأفضل طريقة بفوزه على المنتخب الأسترالي "حامل اللقب " بهدف دون مقابل، ثم الفوز 2-0 على سوريا وأخيراً التعادل مع فلسطين بدون أهداف ليحصد 7 نقاط ، فيما ودعت سوريا وفلسطين البطولة من هذا الدور .وتأهل العراق بعد أن حل ثانياً في المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط ، فيما ودع المنتخب اليمني بحلوله رابعاً بعد أن خسر جميع لقاءاته ، وتأهلت قطر " 9 "نقاط والسعودية "6 نقاط " من المجموعة الخامسة كأول وثاني المجموعة التي شهدت خروج المنتخب اللبناني لصالح المنتخب الفيتنامي "المجموعة الأولى "الذي تأهل بفارق الإنذارات بعد أن تسىاويا في النقاط " 3 "نقاط .وستنطلق مواجهات دور الـ16 بعد غدٍ الأحد حيث تلتقي الأردن وفيتنام ، تليها مواجهة تايلند والصين ، وتختتم مباريات اليوم الأول من هذا الدور بلقاء إيران وعمان.وينطلق اليوم الثاني" الاثنين " بمواجهة تجمع السعودية واليابان، ثم تلتقي أستراليا مع أوزبكستان ، تليها مواجهة الإمارات وقيرغيزستان، فيما تلتقي كوريا الجنوبية والبحرين يوم الثلاثاء وأخيراً قطر مع العراق .// انتهى //17:25ت م0060