رياضي / كأس آسيا 2019 : 7 منتخبات عربية تتأهل إلى دور 16
الجمعة 1440/5/12 هـ الموافق 2019/01/18 م واس
أبوظبي 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واس
تأهلت 7 منتخبات عربية من أصل 11 إلى دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2019 المقامة حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة وتستمر حتى الأول من فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخباً .
وتميزت المنتخبات العربية المتأهلة بشكل مُلفت لتضمن وصولها إلى الدور الثاني قبل جولة من ختام دور المجموعات أمس ، ما عدا منتخبي البحرين وعمان اللذان تأهلا كأفضل ثالث مع نهاية الجولة، إذ فازت البحرين على الهند بهدف دون مقابل لتحصد 4 نقاط وتحل ثالثة في المجموعة الأولى التي تصدرها المنتخب الإماراتي ، فيما انتزع المنتخب العُماني آخر بطاقات التأهل بحلوله في المركز الثالث للمجموعة السادسة بفوزه على تركمانستان 3-1.
وتميز المنتخب الأردني بعد أن تأهل أولاً عن المجموعة الثانية التي افتتح مبارياتها بأفضل طريقة بفوزه على المنتخب الأسترالي "حامل اللقب " بهدف دون مقابل، ثم الفوز 2-0 على سوريا وأخيراً التعادل مع فلسطين بدون أهداف ليحصد 7 نقاط ، فيما ودعت سوريا وفلسطين البطولة من هذا الدور .
وتأهل العراق بعد أن حل ثانياً في المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط ، فيما ودع المنتخب اليمني بحلوله رابعاً بعد أن خسر جميع لقاءاته ، وتأهلت قطر " 9 "نقاط والسعودية "6 نقاط " من المجموعة الخامسة كأول وثاني المجموعة التي شهدت خروج المنتخب اللبناني لصالح المنتخب الفيتنامي "المجموعة الأولى "الذي تأهل بفارق الإنذارات بعد أن تسىاويا في النقاط " 3 "نقاط .
وستنطلق مواجهات دور الـ16 بعد غدٍ الأحد حيث تلتقي الأردن وفيتنام ، تليها مواجهة تايلند والصين ، وتختتم مباريات اليوم الأول من هذا الدور بلقاء إيران وعمان.
وينطلق اليوم الثاني" الاثنين " بمواجهة تجمع السعودية واليابان، ثم تلتقي أستراليا مع أوزبكستان ، تليها مواجهة الإمارات وقيرغيزستان، فيما تلتقي كوريا الجنوبية والبحرين يوم الثلاثاء وأخيراً قطر مع العراق .
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