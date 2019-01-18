الحُرّث 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واسالتقى محافظ الحُرّث إبراهيم بن يحيى الألمعي بمكتبه في مقر المحافظة أمس، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة و الإرشاد بمنطقة جازان أسامة بن زيد مدخلي.وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود المبذولة من وزارة الشؤون الإسلامية في خدمة بيوت الله ، فيما تم مناقشة الجوانب التي تتعلق بأعمال فرع الوزارة في المنطقة خصوصاً صيانة وبناء المساجد والعمل الدعوي بالمحافظة.// انتهى //17:27ت م0062