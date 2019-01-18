عام /محافظ الحُرّث ومدير فرع الشؤون الإسلامية بجازان يبحثان أوضاع المساجد والعمل الدعوي بالمحافظة
الجمعة 1440/5/12 هـ الموافق 2019/01/18 م واس
الحُرّث 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واس
التقى محافظ الحُرّث إبراهيم بن يحيى الألمعي بمكتبه في مقر المحافظة أمس، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة و الإرشاد بمنطقة جازان أسامة بن زيد مدخلي.
وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود المبذولة من وزارة الشؤون الإسلامية في خدمة بيوت الله ، فيما تم مناقشة الجوانب التي تتعلق بأعمال فرع الوزارة في المنطقة خصوصاً صيانة وبناء المساجد والعمل الدعوي بالمحافظة.
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17:27ت م
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