بيروت 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واسخصصت جمعيات أهليّة لبنانية في مناطق البقاع اللبناني، مراكزاً لإيواء العائلات اللاجئة من سوريا، والتي اقتلعت خيامها وأضحت بلا مأوى، خلال العاصفة المطرية والثلجية التي عصفت بلبنان خلال الأياّم الماضيّة، ترافق ذلك بدعوات للتبّرع من أجل تجهيزها بالمستلزمات الضرورية كالفرش ومواد التدفئة وسواها.وأشارت الجمعيات في بيان إلى أن عدد المراكز التي جرى توفيرها بلغ ثلاثة مراكز شملت بلدات، بر الياس ومجدل عنجر وشتورة، شرق لبنان نظراً لاستمرار آثار العاصفة وغرق المخيّمات.وأعلنت الجمعيات أنها استطاعت تخصيص مبنى المركز التعليمي بلدة بر الياس، التي تضمّ عدداً كبيراً من اللاجئين الفلسطينيين من سوريا، ليكون مركزاً لإيواء العائلات المتضررة، وجرى نقل العديد منهم ومن بينهم عائلات فلسطينية لاجئة من سوريا.وأكدت الجمعيات في بيانها على أن فريق دار السلام، قام بتوزيع حصصاً غذائيّة على الأهالي المتضررين في بر الياس.من جهتها ، أطلقت ، لجنة متابعة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين في البقاع، نداء استغاثة لكافة المؤسسات والجمعيات العاملة بحقل الإغاثة، من أجل العمل الفوري والعاجل، لإغاثة العائلات اللاجئة من سوريا، كون تلك العائلات بحاجة ماسّة لفرش وبطانيّات ومازوت للتدفئة، وفق ما ورد بالنداء.الجدير بالذكر، أنّ نحو 950 أسرة فلسطينية مهجّرة من مخيّمات سوريا، يعيشون في مناطق البقاع اللبناني يتركّز معظمهم بلدات بر الياس وعنجر وسعد نايل وسواها من بلدات البقاع شرث لبنان، إلى جانب الاف العائلات السوريّة.// انتهى //17:28ت م0063