الباحة 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واستطلق جامعة الباحة بعد غداً، دراسة برنامج "دبلوم المحاسبة المالية"؛ في السجن العام بالمنطقة، وذلك بهدف تأهيل وتدريب مجموعة من نزلاء السجون في المنطقة، وتزويدهم بالخبرات والمعارف العلميّة والعمليّة.وأوضح معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين أنّ تفعيل الدراسة في برنامج دبلوم المحاسبة المالية في داخل سجون الباحة، يأتي في سياق التّعاون المشترك ما بين الجامعة، والمديرية العامّة للسجون بالمنطقة، وذلك إيمانًا بحقوق النّزلاء في التّعلم والتّعليم والتّدريب والتّأهيل، وبناءً على ما تحمله الجامعة من رسالة مجتمعيّة، وما تتضمّنه من أهداف رئيسة تسعى لتقديم خدمات اجتماعيّة، وتدريبيّة، وأكاديميّة في ضوء عقد شراكات مجتمعيّة نوعيّة مع الجهات الحكوميّة والقطاعات الخاصّة".وأكد أنّ جامعة الباحة، سبق أن وقّعت مع المديرية العامّة للسجون عقد شراكة ممنهجة بخصائص نوعيّة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بهدف الاستفادة من الخبرات البشريّة والإمكانات الماديّة المتوفرة في الجامعة، إضافة إلى العمل على صنع سياسات وأنظمة معزّزة للمشاركة المجتمعيّة فيما يخدم مصلحة إدارة ونزلاء السجون؛ فضلاً عن تصميم وتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية، وورش العمل المتخصّصة لمنسوبي المديرية والنزلاء من أجل تأهيلهم، وصقل مهاراتهم؛ وفق متطلبات ومرتكزات الرؤية السعودية 2030.من جهته وأشار مدير سجون منطقة الباحة العقيد معيض بن أحمد القحطاني إلى عقد الشراكة الموقع قبل عدة أسابيع بين جامعه الباحة ومديرية السجون بالمنطقة، مبيناً أن أولى بذرات التعاون، أثمرت بعد أسابيع من هذه الاتفاقية، وأصبحت واقعًا ملموسًا، وذلك بإقامة برنامج دبلوم المحاسبة المالية المصنّف من وزاره الخدمة المدنية، مبيناً أن إقامة مثل هذا البرنامج الدراسي سيكون له الأثر الكبير في فتح مجالات وفرص عمل للنزلاء بعد خروجهم من السجن، مؤكدًا أنّ البرنامج يعدّ بداية مباركة لمزيد من التعاون والعطاء ما بين جامعة ومديرية السجون بالمنطقة لما فيه الخير والنّفع للنزلاء.وفي ذات السّياق قال عميد كلية المجتمع الدكتور ساري الزهراني: إنّ الكلية عمدت خلال الفترة الماضيّة على مدّ آواصر التواصل المستمر مع إدارة السجون في منطقة الباحة؛ لعمل الترتيبات اللازمة لإقامة برنامج دبلوم المحاسبة من خلال استهداف بعض نزلاء السجن العام.وأضاف الدكتور الزهراني أنه من خلال التّعاون المشترك ما بين الجامعة وإدارة السجون في المنطقة، تمّ الانتهاء من جميع مستلزمات إقامة البرنامج، سواء من حيث القاعات، أو المعامل، أو الجداول الدراسيّة.وأشار إلى أنّ برنامج دبلوم المحاسبة المالية يهدف إلى تأهيل نزلاء السجون من خريجي الثانوية العامّة أو ما يعادلها، وذلك بتدريبهم وإعدادهم في مجالات المحاسبة المالية، ليتمكّنوا –بمشيئة الله- من خدمة وطنهم وتنميته بالانخراط إلى سوق العمل، سواء في الجهات الحكومية، أو القطاعات الخاصّة.//انتهى//17:29ت م0065