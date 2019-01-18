طرابلس 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واسقتل 3 إرهابيين في عملية نفذها الجيش الليبي بمنطقة الشاطئ في الجنوب الغربي .وأفاد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري في بيان اليوم أن غرفة عمليات الكرامة تلقت معلومات تشير إلى وجود عناصر إرهابية في المنطقة ، مؤكداً أن العملية نتج عنها مقتل الإرهابي عبدالمنعم الحسناوي المكنى بأبو طلحة، والإرهابي المهدي دنقو، والإرهابي المصري عبدالله الدسوقي، في العملية التي قامت بها مجموعة العمليات الخاصة المشكلة من كتيبة شهداء الزاوية وكتيبة طارق بن زياد.// انتهى //17:52ت م0068