بيروت 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واسعقدت اللجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، في دورتها الرابعة اجتماعها المغلق في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم.ورأس الاجتماع معالي نائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي، بحضور معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ومندوبي الدول المشاركة.وأكد الدكتور حمد البازعي خلال الاجتماع أنّه تم مراجعة بنود جدول الأعمال، ومناقشة بعض البنود التي كانت محل ملاحظات من بعض الدول، في محاولة للوصول إلى صياغات توافقية تُعرض على الاجتماع المشترك في وقت لاحق اليوم".وأشار معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، إلى "حدوث تقدّم كبير على صعيد إنجازات قرارات قمة الرياض 2013، خصوصاً في ما يتعلق بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود "رحمه الله "، في زيادة رؤوس أموال الصناديق والمؤسّسات المالية العربية التي تم تنفيذها، إلى جانب الشركات المشتركة، التي بدأ تنفيذ بنودها، حيث إنّ العديد من الشركات قامت بزيادة رؤوس أموالها بما يساهمها في تفعيل ودعم العمل العربي".// انتهى //18:11ت م0070