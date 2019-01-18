جيزان 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان, تعازيه ومواساته لأسرة القاسم في وفاة شيخ القواسمة بالحي الشمالي بمحافظة أبو عريش الشيخ إبراهيم بن أحمد القاسم - رحمه الله -وسأل سموه الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته, وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.وعبّر أفراد أسرة الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان, على مواساته لهم، سائلين الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء، وألا يريه أي مكروه.// انتهى //18:11ت م0071