الجزائر 12 جمادى الاولى 1440هـ الموافق 18 يناير 2019م وأستمكن الجيش الجزائري من كشف وتدمير ثلاثة مخابئ للجماعات الإرهابية في محافظة باتنة شرق الجزائر .وقالت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم في بيان : إن قواتها تمكنت خلال عملية بحث وتمشيط بمرتفعات منطقة بني فضالة الواقعة بمحافظة باتنة، من تدمير ثلاثة مخابئ للجماعات الارهابية فيما ضبطت قوة أخرى بمحافظة أدرار جنوب الجزائر، مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة .// انتهى //18:39ت م0085