عام / وزير البترول الباكستاني يلتقي السفير الصيني لدى باكستان
الجمعة 1440/5/12 هـ الموافق 2019/01/18 م واس
إسلام أباد 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واس
التقى وزير البترول الباكستاني غلام سرور خان في مكتبه بإسلام آباد السفير الصيني لدى باكستان ياؤ ينغ.
وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين ، إضافة إلى الإتفاق على بذل جهود مشتركة لتعزيز التعاون في مجال النفط والغاز ضمن التعاون القائم بين البلدين في مجال الطاقة في إطار مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني .
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18:52ت م
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