إسلام أباد 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واسالتقى وزير البترول الباكستاني غلام سرور خان في مكتبه بإسلام آباد السفير الصيني لدى باكستان ياؤ ينغ.وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين ، إضافة إلى الإتفاق على بذل جهود مشتركة لتعزيز التعاون في مجال النفط والغاز ضمن التعاون القائم بين البلدين في مجال الطاقة في إطار مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني .// انتهى //18:52ت م0087