عام / وزير الخارجية الجزائري يلتقي نظيره المالطي
الجمعة 1440/5/12 هـ الموافق 2019/01/18 م واس
الجزائر 12 جمادى الاولى 1440هـ الموافق 18 يناير 2019 م واس
التقى وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل اليوم نظيره المالطي كارميلو ابيلا على هامش أعمال الندوة الـ 15 لوزراء الشؤون الخارجية للحوار 5 زائد 5 التي تستضيفها مدينة فاليتا
المالطية حاليا .
وتناول اللقاء علاقات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تطويرها وتنويعها لاسيما في قطاع السياحة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما المسائل المدرجة
في جدول أعمال الندوة .
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19:15ت م
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