الجزائر 12 جمادى الاولى 1440هـ الموافق 18 يناير 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل اليوم نظيره المالطي كارميلو ابيلا على هامش أعمال الندوة الـ 15 لوزراء الشؤون الخارجية للحوار 5 زائد 5 التي تستضيفها مدينة فاليتاالمالطية حاليا .وتناول اللقاء علاقات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تطويرها وتنويعها لاسيما في قطاع السياحة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما المسائل المدرجةفي جدول أعمال الندوة .// انتهى //19:15ت م0090