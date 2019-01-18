الرياض 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واسأسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 11 / 5 / 1440هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتي تمت في جميع مناطق المملكة عن النتائج التالية : -أولاً : بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في جميع مناطق المملكة ( 2459028 ) مخالفاً، منهم ( 1913027 ) مخالفاً لنظام الإقامة، و ( 376287 ) مخالفاً لنظام العمل، و( 169714 ) مخالفاً لنظام أمن الحدود.ثانياً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة ( 40677 ) شخصاً، ( 51 % ) منهم يمنيو الجنسية، و( 46 % ) إثيوبيو الجنسية، و( 3 % ) جنسيات أخرى، كما تم ضبط ( 1822 ) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.ثالثاً : بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم ( 3280 ) شخصاً.رابعاً : بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة ( 993 ) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق ( 959 ) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم ( 34 ) سعودياً.خامساً : بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة ( 11569 ) وافداً مخالفاً، منهم ( 9766 ) رجلاً، و ( 1803 ) نساء.سادساً : تم إيقاع العقوبات الفورية بحق ( 380346 ) مخالفاً، وإحالة ( 341038 ) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة ( 423332 ) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل ( 627150 ) مخالفاً.// انتهى //19:27ت م0093