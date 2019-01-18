الرياض 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واساختتمت مباريات اليوم الأول من الجولة 13 من دوري الدرجة الأولى للشباب لكرة القدم تحت 19 عامًا التي شهدت مواجهة الفيصلي وعكاظ وجدة والدرعية .وفاز الفيصلي على عكاظ بهدفين مقابل هدف ليرفع الفيصلي رصيده من النقاط إلى 31 في المركز الأول فيما توقف رصيد عكاظ عند 22 نقطة في المركز الثالث.وفاز جدة على الدرعية بهدف دون رد، ليصبح رصيد جدة 22 نقطة في المركز الرابع ورصيد الدرعية توقف عند 4 نقاط في المركز العاشر.وتستكمل مباريات الجولة غدا السبت بثلاث مواجهات تجمع النهضة والشعلة، وهجر والتهامي، وأبها وعرعر .// انتهى //19:27ت م0094