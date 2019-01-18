الرياض 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واستقام غداً مباريات الجولة الثانية من الدور النهائي لمنافسات الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الناشئين بإقامة خمس مباريات ، حيث يلعب ضمن مجموعة تحديد المراكز من الأول حتى السادس ناديي الصفا والنور على صالة الأول في صفوى، ويلتقي المحيط مع الخليج على صالة الهيئة العامة للرياضة في الدمام، وسيتقابل القارة مع مضر على صالة الهيئة العامة للرياضة في الأحساء .وستكون باقي المباريات في مجموعة تحديد المراكز من السابع حتى العاشر، حيث يلعب العدالة لقاءاه مع الهدى على صالة الهيئة العامة للرياضة في الأحساء، ويلعب الأهلي على صالته في جدة مع الجيل .// انتهى //19:27ت م0095