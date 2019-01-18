تونس 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واستغلب فريق الترجي الرياضي التونسي على ضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين دون رد اليوم في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ضمن دور المجموعات (ثمن النهائي) لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم .ويلعب اليوم أيضا الإسماعيلي المصري مع النادي الإفريقي التونسي ضمن المجموعة الثالثة، وشبيبة الساورة الجزائري مع الأهلي المصري، وصيف بطل النسختين الأخيرتين، ضمن المجموعة الرابعة.وتختتم الجولة الثانية غدا السبت بلقاءات أسيك ميموزا العاجي مع لوبي ستارز النيجيري، وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي مع الوداد البيضاوي (المجموعة الأولى)، وفيتا كلوب الكونغولي الديموقراطي مع سيمبا التنزاني (المجموعة الرابعة)، والنادي الرياضي القسنطيني الجزائري مع مازيمبي الكونغولي الديموقراطي (المجموعة الثالثة).// انتهى //19:27ت م0096