الرياض 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واسيلعب المنتخب السعودي الأول لكرة اليد مع نظيره منتخب أنغولا غداً السبت عند تمام الساعة 5:30 مساءً " بتوقيت السعودية " ، على صالة رويال أرينا بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن، وذلك ضمن لقاءات تحديد المراكز الترتيبية من الـ 21 حتى الـ 24 في الترتيب النهائي لبطولة كأس العالم بنسختها الـ 26 ، والمقامة منافساتها حالياً في الدانمارك وألمانيا.وتتطلع يد الأخضر في تحقيق انتصاراها الأول بالبطولة، بعد تلقيها خمس هزائم في دور المجموعات التمهيدي من أمام منتخبات: النمسا والنرويج والدنمارك وتونس وتشيلي.يذكر أن الفائز بنتيجة هذه المباراة سيلعب مع الفائز بنتيجة مباراة منتخبي كوريا واليابان لتحديد المركزين الـ 21 ، و22 ، فيما سيلعب المنتخبان الخاسران من تلك المباراتان لتحديد المركزين الـ 23 و 24 .// انتهى //19:27ت م0097