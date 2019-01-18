الرباط 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واسأقام معالي سفير خادم الحرمين الشريفين المعتمد لدى المملكة المغربية الأستاذ عبدالله بن سعد الغريري بمقر إقامته في الرباط اليوم، مأدبة غداء تكريماً لمعالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة المغربية للمشاركة في أعمال مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في افريقيا والعالم العربي.حضر مأدبة الغداء أعضاء السفارة.// انتهى //19:44ت م0098