رياضي / كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم : الأهلي إلى دور الـ 16 بفوزه على النجوم
الجمعة 1440/5/12 هـ الموافق 2019/01/18 م واس
الرياض 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واس
تأهل فريق الأهلي إلى دور الـ 16 بفوزه على النجوم بهدف دون رد اليوم في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ، ضمن دور الـ32 من المسابقة .
وسجل هدف الأهلي الوحيد لاعبه دجانيني بالدقيقة 27 من ضربة جزاء ، ليقابل بذلك الأهلي في الدور المقبل فريق الوحدة .
ويلعب لاحقا جدة مع الشباب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
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20:10ت م
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