الرياض 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واستأهل فريق الأهلي إلى دور الـ 16 بفوزه على النجوم بهدف دون رد اليوم في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ، ضمن دور الـ32 من المسابقة .وسجل هدف الأهلي الوحيد لاعبه دجانيني بالدقيقة 27 من ضربة جزاء ، ليقابل بذلك الأهلي في الدور المقبل فريق الوحدة .ويلعب لاحقا جدة مع الشباب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.// انتهى //20:10ت م0100