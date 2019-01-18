القاهرة 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م م واسأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أحمد مجاهد أن الاتحاد المصري لكرة القدم أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) باختيار يوم الجمعة الموافق 14 يونيو المقبل موعدًا لانطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا.وقال أحمد مجاهد في تصريح له اليوم " إن الاتحاد الإفريقي أرسل خطابًا للاتحاد المصري بشأن تحديد الموعد المناسب لانطلاق البطولة القارية، خاصة وأن موعد انطلاق البطولة كان لم يتم كشف النقاب عنه بعد".// انتهى //21:21ت م0103