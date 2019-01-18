الرياض 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واستوج لاعب المنتخب السعودي للمبارزة حسين الطويل ببطولة الجولة الآسيوية للمبارزة (سلاح المبارزة) للناشئين، التي اختتمت اليوم في صالة مدينة عيسى الرياضية بالعاصمة البحرينية المنامة .ونال الطويل المركز الأول والميدالية الذهبية لأول مرة على المستوى الآسيوي، بعد تغلبه على زميله عمر العكاس الذي حصل على الميدالية الفضية. وكان الطويل قد تجاوز الكويتي إبراهيم الفيلكاوي في دور الـ8 ، وتخطى الأردني اياد عودة في دور الأربعة قبل أن يواجه زميله العكاس، ويتوج بذهبية الجولة التي مثل الأخضر فيها 11 لاعباً .وأبدى اللاعب حسين الطويل سعادته بتحقيق الميدالية الذهبية لأول مرة في تاريخ اللعبة الآسيوية على مستوى الناشئين، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الله ثم بدعم الجميع من الاتحاد السعودي للمبارزة واللجنة الأولمبية العربية السعودية والهيئة العامة للرياضة .//انتهى //22:02ت م0105