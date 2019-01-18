لندن 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على ارتفاع.وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي مرتفعاً 65.57، بنسبة 2.14 % ليصل عند مستوى 3134.92 نقطة، كما حقق مؤشر "داكس" الألماني ارتفاعاً بنسبة 2.63 بالمائة بمقدار 286.92 نقطة ليصل مستوى 11205.54 نقطة.وارتفع مؤشر "أي إي إكس" الهولندي 9.86 نقطة ليصل عند 509.70 نقطة، وارتفع مؤشر "أي بي إي إكس 35" الإسباني بمقدار 160.50 نقطة ليصل عند مستوى 9069.10 نقطة.// انتهى //22:22ت م0108