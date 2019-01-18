الرياض 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واسانطلقت مساء اليوم فعاليات مهرجان «كؤوس الملوك» الذي ينظمه نادي الفروسية على ميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية للعام الرابع على التوالي.وأقيمت الأشواط الرئيسة لليوم الأول في الشوط السابع على كأس صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز، وفي الشوط الثامن على كأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد العزيز وفي الشوط التاسع على كأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز، وفي الشوط العاشر على كأس الملك عبد الله بن عبد العزيز - رحمهم الله جميعاً -.وتوج صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، في ختام الشوط السابع صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بكأس المركز الأول “كأس صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز - رحمه الله - «الفئة الثانية»، بعد فوز الفرس « كوامل « لإسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله -.وفِي نهاية الشوط الثامن سلم صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن خالد بن بندر بن محمد بن عبد العزيز كأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد العزيز - رحمه الله - بعد فوز الفرس «خاصبه» بالمركز الأول «الفئة الثانية» لإسطبل مساعد بن محمد المفضي الذي استلمه نيابة عن المالك عبدالإله بن عبد العزيز الموسى.كما أقيم الشوط التاسع على كأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز - رحمه الله - وتوج من خلاله صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، أسطبل أبناء فيحان بن فيصل المنديل بالكأس بعد فوز الفرس «لا كاسا تأريفا» بالمركز الأول «الفئة الثانية».وأقيم الشوط العاشر والأخير في اليوم الأول على كأس الملك عبد الله بن عبد العزيز - رحمه الله - حيث سلم صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد الله بن عبدالعزيز، الكأس لإسطبل أبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي بعد فوز الجواد «الزحزاح» بالمركز الأول «الفئة الأولى».وصاحب المهرجان فعاليات تتمثل في مشاركة الفرق الشعبية لتقديم ألوان متنوعة من الفلكلور السعودي، وترفيهية للأطفال على مسرح الطفل. وتستمر سباقات كؤوس الملوك غداً السبت في يومها الختامي بكؤوس الملوك فهد، وخالد، وفيصل، وسعود - رحمهم الله -.//انتهى //22:42ت م0109