جدة 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، تعازيه لأسرة الفنانة التشكيلية منيره أحمد موصلي التي وافتها المنية مؤخراً.وعبّر نائب أمير منطقة مكة المكرمة عن صادق تعازيه ومواساته، سائلًا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.من جهتهم، عبر ذوو الفقيدة عن شكره لنائب أمير منطقة مكة المكرمة على تعازيه ومواساته، مؤكدين أن ذلك ليس بغريب على ولاة أمر هذه البلاد.// انتهى //22:47ت م0110