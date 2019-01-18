بيت لحم 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم خمسة شبان فلسطينيين، وأصابت عددًا من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، خلال مواجهات في قرية تقوع جنوب شرق محافظة بيت لحم.وقال مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح في تصريح له "إن مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت والرصاص المطاطي، مما أدى لإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق واعتقال الشبان الخمسة".// انتهى //22:48ت م0111