الرياض 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واساختتمت الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه "إشراق" أمس برنامج تدريب التربويين تحت عنوان " المعرفة بداية الحل " .واشتمل البرنامج علي عدد من المحاضرات للدكتور سامي مصطفي السقا الذي تناول فيها فرط الحركة وتشتت الانتباه من حيث التعريف والمؤشرات الدالة ، وأسبابه وآثاره ونتائجه على الذاكرة والحركة والتركيز .وفي ختام البرنامج تم تسليم الشهادات للمتدربين ، كما تم تكريم الدكتور السقا والهيئة الملكية للجبيل وينبع من قبل جمعية " اشراق " .الجدير بالذكر أن برنامج (تدريب التربويين) هو إحدى برامج إشراق التي تقدم استراتيجيات يمكن أن يستعملها المعلم كي تساعد الطلاب ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه (افتا) على تحويل طاقتهم وتركيز انتباههم والسلوك الاندفاعي بحيث يحققون أقصى ما يستطيعون من إمكانيات ولتوجيه انتباههم نحو الدرس، مما يجعل عملهم مفيداً للصف بأكمله ولإحداث تغيير إيجابي في المجتمع والبيئة تجاه ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه.// انتهى //23:03ت م0112