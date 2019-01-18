غزة 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واسأصيب اليوم العشرات من الشبان الفلسطينيين بالرصاص والاختناق خلال قمع القوات الإسرائيلية للمسيرات الأسبوعية السلمية شرق قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية وطبية في غزة أن 30 مواطنًا فلسطينيًا أصيبوا بالرصاص الحي، وسبعة آخرون بقنابل غاز بينهم صحفيان وثلاثة مسعفين وطفلان، والعشرات بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات الأسبوعية السلمية شرق قطاع غزة.// انتهى //23:19ت م0116