تونس 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واستشارك تونس في القمة العربية الرابعة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستعقد بعد غدٍ في العاصمة اللبنانية بيروت .وأفاد بيان لوزارة الخارجية التونسية اليوم، أن وزير الخارجية خميس الجهيناوي سيرأس وفد بلاده إلى هذه القمة، الذي سيستعرض أمامها مواقف تونس وتوجهاتها بخصوص تحقيق التنمية المستدامة وتطوير علاقات التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية، ورفع حجم الاستثمارات والتجارة البينية العربية، وإقامة الشراكات في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية ذات القيمة المضافة والقدرة التشغيلية العالية.// انتهى //23:21ت م0118