سياسي / رئيس الحكومة اللبنانية المكلف يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية
الجمعة 1440/5/12 هـ الموافق 2019/01/18 م واس
بيروت 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واس
التقى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري في بيروت اليوم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط .
وجرى خلال اللقاء استعراض للأوضاع العامة على الساحة العربية والتحضيرات الجارية لعقد القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، وسبل تفعيل التعاون المشترك بين الدول العربية، التي ستعقد بعد غدٍ في بيروت.
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