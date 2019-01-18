بيروت 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واسالتقى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري في بيروت اليوم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط .وجرى خلال اللقاء استعراض للأوضاع العامة على الساحة العربية والتحضيرات الجارية لعقد القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، وسبل تفعيل التعاون المشترك بين الدول العربية، التي ستعقد بعد غدٍ في بيروت.// انتهى //23:24ت م0119