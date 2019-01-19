اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
السبت 1440/5/13 هـ الموافق 2019/01/19 م واس
نيويورك 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واس
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة يوم الجمعة.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 69ر342 نقطة، أو41ر1% ، ليصل إلى 79ر24712 نقطة.
وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 75ر34 نقطة، أو 32ر1% ، ليصل إلى 71ر2670 نقطة.
وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 77ر72 نقطة ، أو 03ر1% ، ليصل إلى 23ر7157 نقطة.
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