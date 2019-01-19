باريس 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واسقتل 15 إرهابيًا مشتبه بهم بغارة جوية شنها الجيش الفرنسي في مالي اليوم.وقالت وزارة الدفاع الفرنسية إن فرنسا نسقت الضربة الجوية مع الجنود الماليين في 10 يناير الجاري.وأوضحت الوزارة أنه كان هناك اشتباه في أن تلك الأهداف كانت تخطط لشن هجوم في منطقة ديالوبي، وأن الغارة الجوية ساعدت على تقليل حجم التهديد في المنطقة التي يصعب الوصول إليها في دلتا النيجر.ويوجد في مالي نحو 4500 جندي فرنسي في منطقة الساحل يشاركون في عملية بارخان التي تستهدف الإرهابيين في تشاد و موريتانيا و مالي و بوركينا فاسو و النيجر.// انتهى //03:10ت م0122