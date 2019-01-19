غزة 12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واسحذّرت الحكومة الفلسطينية من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القدس العربية المحتلة و المسجد الأقصى المبارك.وحمّل المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، حكومة الاحتلال المسؤولية عن المحاولات و المساس بالوضع الحقيقي والوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، والتي كان آخرها نصب آلات بناء وترميم كالأعمدة الخشبية والمعدنية المعروفة بــ(السقايل) في الواجهة الغربية للمسجد الأقصى، إضافة لمواصلة أعمال الحفريات تحت أساسات المسجد.وأوضح المتحدث الرسمي :" إن تلك الحفريات نتاج الحقبة الاستعمارية المقبورة، وهي تحقيق للرؤى الاستشراقية الاستعلائية الظالمة التي استهدفت بلادنا ومقدساتنا وحاولت تغيير وتشويه التاريخ الحقيقي واختلاق تاريخ مزيف يخدم الاستعمار والاحتلال".وشدد المحمود على أن التاريخ الحقيقي و كافة القوانين والشرائع الدولية تبين بأن المسجد الأقصى المبارك بمساحته البالغة 144 دونمًا والمحاطة بالأسوار، وأن كل ما يتصل بالأسوار من الخارج أيضًا يشكل كامل المسجد المبارك، الذي يقع في البلدة القديمة من مدينة القدس العربية المحتلة، وبالتالي فإن كل ما يقدم عليه الاحتلال في كامل مدينة القدس هو باطل ويعد عدوانًا على شعبنا وعلى أمتنا العربية وعلى عقيدتنا الإسلامية والمسيحية.وذكّر بأن 138 دولة تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس العربية على كامل حدود الرابع من حزيران 1967م، مطالبًا الحكومة بتدخل عالمي عاجل وتحرك عربي إسلامي فاعل، لتطبيق القوانين والشرائع الدولية ووقف الاعتداءات الاحتلالية على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية.// انتهى //03:24ت م0123